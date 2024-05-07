Терехов — о тренировках Радулова: таких игроков я никогда не встречал

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов высказался о форварде Александре Радулове.

«Старался у него учиться всему. Всегда было удивительно, как он каждую игру и тренировку был максимально заряжен даже в своём возрасте — таких игроков я никогда не встречал», — цитирует Терехова Telegram-канал «По следам барсов».

30 апреля у игрока истёк контракт с «Ак Барсом». В нынешнем сезоне он провёл за команду 62 матча в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 44 (17 + 27) очка.

Ранее сообщалось, что Радулов может продолжить карьеру в одном из московских клубов КХЛ.