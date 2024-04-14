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Радулов может продолжить карьеру в одном из московских клубов КХЛ

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Агент хоккеиста казанского «Ак Барса» Александра Радулова Александр Черных рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.
Радулов может продолжить карьеру в одном из московских клубов КХЛ
  • Gettyimages.ru

«Говорить, что Радулов принял решение покинуть клуб из-за Гатиятулина, — ерунда полная. Очередные слухи или кто-то, другие игроки или агенты, специально запускают информацию», — сказал Черных «РБ Спорту».

Он отметил, что Анвар Гатиятулин официально контракт с казанским клубом ещё не подписал. 

«Москва? В том числе рассматривается и такой вариант. Он неограниченно свободный агент, и его многие хотят», — добавил агент.

Ранее генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о том, много ли кандидатов имеется на должность главного тренера команды.

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