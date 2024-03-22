В «Ак Барсе» рассказали о процессе поиска нового главного тренера

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о том, много ли кандидатов имеется на должность главного тренера команды.

«Кандидатов не так много. Что касается будущего ряда игроков, то потенциальные разговоры идут, но многие игроки ждут, кто будет главный тренер. Не хотел бы, чтобы игроки, которые нас интересуют, уходили на рынок после 30 апреля», — цитирует Валиуллина ТАСС.

По словам функционера, некоторые спортсмены испытывают определённую обеспокоенность и даже страх ввиду отсутствия определённости с кандидатурой главного тренера. При этом другие чувствуют себя довольно спокойно.

22 марта Зинэтула Билялетдинов объявил о своём уходе с поста главного тренера казанского «Ак Барса». В предыдущем сезоне команда под его руководством дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА. А в нынешнем завершила выступление в первом раунде плей-офф, потерпев поражение от «Автомобилиста».

Ранее Валиуллин признался, что «Ак Барс» ведёт переговоры с форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрием Воронковым на тему возможного возвращения.