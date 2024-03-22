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«Ак Барс» ведёт переговоры о возвращении Воронкова из «Коламбуса»

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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин признался, что клуб продолжает вести переговоры о потенциальном возвращении с форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрием Воронковым.
«Ак Барс» ведёт переговоры о возвращении Воронкова из «Коламбуса»
  • РИА Новости

«Диалог с Воронковым идёт, хочется дождаться лета, встретиться с родителями игрока и потом определиться», — цитирует Валиуллина ТАСС.

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 года, а в предыдущем сезоне помог казанцам добраться до финала Кубка Гагарина, набрав в плей-офф 12 (8 + 4) очков. Летом форвард перебрался в «Коламбус» и в первом же сезоне в НХЛ стал основным игроком команды. На данный момент в его активе значится 31 (17 + 14) очко в 63 встречах.

Ранее Зинэтула Билялетдинов объяснил своё решение покинуть пост главного тренера «Ак Барса».

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