«Ак Барс» ведёт переговоры о возвращении Воронкова из «Коламбуса»

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин признался, что клуб продолжает вести переговоры о потенциальном возвращении с форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрием Воронковым.

«Диалог с Воронковым идёт, хочется дождаться лета, встретиться с родителями игрока и потом определиться», — цитирует Валиуллина ТАСС.

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 года, а в предыдущем сезоне помог казанцам добраться до финала Кубка Гагарина, набрав в плей-офф 12 (8 + 4) очков. Летом форвард перебрался в «Коламбус» и в первом же сезоне в НХЛ стал основным игроком команды. На данный момент в его активе значится 31 (17 + 14) очко в 63 встречах.

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