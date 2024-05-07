Путин и Лукашенко обсудят применение войск с использованием спецбоеприпасов
- РИА Новости
«Примем окончательное решение... Руководство войсками, подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Ранее сообщалось, что Белоруссия проведёт синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.
Также стало известно, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, в них задействуют авиацию и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.