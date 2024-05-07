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Путин и Лукашенко обсудят применение войск с использованием спецбоеприпасов

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы совместной координации и применения войск с использованием спецбоеприпасов 8 мая на встрече в Москве.
Путин и Лукашенко обсудят применение войск с использованием спецбоеприпасов
  • РИА Новости

«Примем окончательное решение... Руководство войсками, подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что Белоруссия проведёт синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.

Также стало известно, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, в них задействуют авиацию и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

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