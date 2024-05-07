Путин поручил обеспечить граждан жильём площадью от 33 «квадратов» на человека

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: обеспечение граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году», — говорится в указе.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».