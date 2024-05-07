Дочь Мартыновой назвала покушение матери на свою жизнь несчастным случаем
- RT
«Я не считаю себя жертвой преступления... Мне будет очень тяжело без матери, когда я вступаю во взрослую жизнь», — сказала она в суде, выяснил RT.
По словам девушки, она обучалась дома — мать нанимала репетиторов и записывала Алису на онлайн-курсы.
Девочка ходила в художественную секцию в детстве, а также занималась рукопашным боем и ездила в детский лагерь.
Официальных документов у неё никогда не было.
Ранее в Великом Новгороде начался процесс над Антониной Мартыновой, которая 16 лет назад сбежала после решения суда присяжных, признавшего её виновной в попытке убийства дочери. Женщину обвиняют в том, что она столкнула двухлетнюю Алису с лестничной клетки. Мартынова утверждает, что недоглядела за дочкой, пыталась её схватить, но не успела.
Суд в Великом Новгороде вынес приговор.