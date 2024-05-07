Дочь Мартыновой назвала покушение матери на свою жизнь несчастным случаем

Дочь Антонины Мартыновой, приговорённой к девяти годам колонии общего режима по делу о покушении на убийство ребёнка 16 лет назад, Алиса Фёдорова назвала это несчастным случаем.

«Я не считаю себя жертвой преступления... Мне будет очень тяжело без матери, когда я вступаю во взрослую жизнь», — сказала она в суде, выяснил RT.

По словам девушки, она обучалась дома — мать нанимала репетиторов и записывала Алису на онлайн-курсы.

Девочка ходила в художественную секцию в детстве, а также занималась рукопашным боем и ездила в детский лагерь.

Официальных документов у неё никогда не было.

Ранее в Великом Новгороде начался процесс над Антониной Мартыновой, которая 16 лет назад сбежала после решения суда присяжных, признавшего её виновной в попытке убийства дочери. Женщину обвиняют в том, что она столкнула двухлетнюю Алису с лестничной клетки. Мартынова утверждает, что недоглядела за дочкой, пыталась её схватить, но не успела.

Суд в Великом Новгороде вынес приговор.