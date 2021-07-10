NTD: московские кафе, бары и рестораны теряют до 60% выручки из-за введения QR-кодов

Кафе, бары и рестораны Москвы теряют прибыль из-за введения QR-кодов. Как передаёт NTD, заведения общепита пока держатся за счёт летних веранд, однако в местах, где мало столиков на улице, потери бизнеса доходят до 60%.

Московские кафе, бары и рестораны теряют прибыль из-за введения QR-кодов. Теперь в закрытые помещения можно попасть только по ним.

QR-код выдают тем, кто полностью привился двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной, а также переболевшим ковидом в последние полгода. Кроме того, его можно получить по отрицательному результату теста на коронавирус. Он действителен три дня.

Заведения общепита пока держатся за счёт летних веранд.

ВЛАДИМИР ПЕРЕЛЬМАН, ресторатор: Пока что мы, к сожалению, принимаем треть возможного количества гостей. Только на веранде сидят люди. Я только что из зала — там всего два столика гостей, которые пришли с QR-кодами. Разумеется, это сказывается на выручке.

Рестораны и кафе с открытыми террасами теряют до 30 процентов выручки. Там, где мало столиков на улице, потери доходят до 60 процентов.

ВЛАДИМИР ПЕРЕЛЬМАН: А те наши проекты, которые расположены на фуд-корте, они, к сожалению, теряют даже больше. И, конечно, для бизнеса это абсолютный тотальный минус.

Многие москвичи, хоть и сочувствуют ресторанному бизнесу, введение QR-кодов поддерживают.

ЮЛИЯ, жительница Москвы: С точки зрения того, что нужно решать проблему глобально, наверное, это хороший вариант.

Изначально власти Москвы разрешили летним верандам обслуживать клиентов без QR-кодов до 12 июля. Потом, по просьбе представителей заведений общепита, продлили этот срок до 1 августа. Но если учесть медленный темп вакцинации, то пока неизвестно, спасёт ли это кафе и рестораны от разорения.

ГЕОРГИЙ МАМАКОВ, совладелец бара: Я отношусь с пониманием к мере воздействия на людей, которые не очень хотят вакцинироваться, — что у нас и происходит, поскольку вакцинация у нас началась в феврале и до сих пор у нас какие-то потрясающе низкие показатели по вакцинированным людям. Но, с другой стороны, не очень понятно, почему именно ресторанная сфера выбрана полем эксперимента.

В России примерно в середине июня стало расти суточное число новых заражённых коронавирусом. В качестве причины власти называют распространение индийского штамма и медленную вакцинацию населения.

Дата выхода в эфир 09 июля 2021 года.