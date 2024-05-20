Блинкен: требование ареста Нетаньяху угрожает работе по освобождению заложников
- AP
- © Jose Luis Magana
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
«В сущности, это решение не помогает и может затруднить сохраняющиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и нарастить поставки гуманитарной помощи, что является целями, которых США стараются достичь», — говорится в заявлении Блинкена.
Ранее сообщалось, что движение ХАМАС потребовало от прокурора Международного уголовного суда (МУС) отменить решение об ордерах на арест его лидеров и призвало арестовать всё руководство Израиля.