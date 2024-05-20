Блинкен: требование ареста Нетаньяху угрожает работе по освобождению заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта ставит под угрозу работу по освобождению заложников в секторе Газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«В сущности, это решение не помогает и может затруднить сохраняющиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и нарастить поставки гуманитарной помощи, что является целями, которых США стараются достичь», — говорится в заявлении Блинкена.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС потребовало от прокурора Международного уголовного суда (МУС) отменить решение об ордерах на арест его лидеров и призвало арестовать всё руководство Израиля.