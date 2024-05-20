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ХАМАС потребовало от МУС отменить решение об ордерах на арест его лидеров

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Движение ХАМАС потребовало от прокурора Международного уголовного суда (МУС) отменить решение об ордерах на арест его лидеров и призвало арестовать всё руководство Израиля.
ХАМАС потребовало от МУС отменить решение об ордерах на арест его лидеров
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

В нём сказано, что организация осуждает попытки главного прокурора МУС «приравнять жертву к палачу», выдав ордера на арест ряда лидеров ХАМАС.

Отмечается, что движение потребовало от МУС выдать ордера на арест и задержание всех военных преступников, которые участвовали в преступлениях против палестинского народа.

В ХАМАС также потребовали отменить все ордера на арест, выданные в отношении лидеров палестинского народа.

Ранее сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также израильского министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал данное заявление возмутительным.

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