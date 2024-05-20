Президент Израиля Герцог назвал возмутительным заявление прокурора МУС

Заявление о необходимости выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, с которым выступил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан, — более чем возмутительное.

Об этом заявил на своей странице в социальной сети X президент Израиля Ицхак Герцог. Он призвал лидеров стран так называемого свободного мира предать этот шаг осуждению и выразить поддержку его стране.

Герцог добавил, что угроза выдачи МУС этих ордеров показывает, до какой степени «международная судебная система находится под угрозой краха».

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил о создании кризисного штаба в связи с ситуацией с МУС.