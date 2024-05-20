Глава МИД Израиля заявил о создании кризисного штаба в связи с ситуацией с МУС
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Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
«Я намерен поговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы призвать их выступить против решения прокурора и заявить, что, даже если ордера будут выданы, они не намерены применять их против израильских лидеров», — написал он.
Ранее прокурор МУС Карим Ахмад Хан заявил, что будет добиваться ордеров на арест для Нетаньяху, Галанта и лидеров палестинского движения ХАМАС.