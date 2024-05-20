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Глава МИД Израиля заявил о создании кризисного штаба в связи с ситуацией с МУС

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Специальный командный центр для противодействия возможной выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта появится при израильском МИД.
Глава МИД Израиля заявил о создании кризисного штаба в связи с ситуацией с МУС
  • AP
  • © Bebeto Matthews

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

«Я намерен поговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы призвать их выступить против решения прокурора и заявить, что, даже если ордера будут выданы, они не намерены применять их против израильских лидеров», — написал он.

Ранее прокурор МУС Карим Ахмад Хан заявил, что будет добиваться ордеров на арест для Нетаньяху, Галанта и лидеров палестинского движения ХАМАС.

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