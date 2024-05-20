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Врач Мухамадьяров высказался о способности холодных напитков вызвать ангину

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Врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Нияз Мухамадьяров высказался о способности холодных напитков вызвать ангину.
Врач Мухамадьяров высказался о способности холодных напитков вызвать ангину
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на то, что в молоке, в частности парном, могут содержаться патогены — различные вирусы, бактерии, грибки, способные вызвать у человека заболевания, включая ангину, вероятность такого заражения низкая и, скорее всего, остаётся лишь теоретической», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, любые ледяные напитки могут создавать условия для развития воспалительного процесса, вызывая спазм сосудов и тем самым облегчая вирусам и бактериям проникновение в организм.

«Если есть желание в жаркий день выпить холодного напитка со льдом, лучше делать это медленно, выдерживая паузы между глотками. Не стоит использовать соломинку — нужно, чтобы жидкость хоть немного согрелась в ротовой полости, прежде чем попадёт в горло», — добавил Мухамадьяров.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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