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Euronews: в рестораны только с прививкой — Москва ужесточает санитарные ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился усилить санитарные ограничения в столице из-за ухудшения статистики по коронавирусу. В частности, вновь запрещаются массовые развлекательные и спортивные мероприятия, а для посещения заведений общепита потребуется цифровой код, подтверждающий вакцинацию. Ранее в Москве было возбуждено уже около 30 уголовных дел о подделке санитарных документов, передаёт Euronews.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Москве усилены санитарные ограничения. С 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут только привитые от инфекции, переболевшие COVID-19 или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Необходимо получить цифровой код на одном из госпорталов в интернете. Несколько московских ресторанов уже приступили к испытаниям этой системы. 

Комментируя заявление уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о жалобах непривитых граждан, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что дискриминации избежать не удастся, поскольку люди без иммунитета не смогут работать. Ранее он также подчеркнул: «Самое страшное деление россиян — это на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать всё что можно». 

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился со вторника ввести временный запрет на проведение развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек — как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

Между тем в МВД РФ сообщили, что в столице задержаны трое изготовителей фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Всего в Москве возбуждено почти 30 уголовных дел о подделке санитарных документов. 

Дата выхода в эфир 22 июня 2021 года.

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