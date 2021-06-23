Euronews: в рестораны только с прививкой — Москва ужесточает санитарные ограничения

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16:51 Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 70% в мае Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 70% в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

16:50 Останки генерала Гюдена переместили в гроб перед репатриацией во Францию Останки генерала Гюдена, обнаруженные в 2019 году в Смоленске, переместили в гроб. Церемония состоялась в Государственном Историческом музее в Москве.

16:49 Точилин: у Головина не тот уровень, чтобы в одиночку выигрывать матчи Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин оценил выступление Александра Головина и Алексея Миранчука на Евро-2020.

16:48 В аэропорту Симферополя установлены новые рекорды суточного трафика В международном аэропорту Симферополь установлены новые рекорды суточного трафика рейсов и пассажиропотока.

16:47 В Москве утвердили проект планировки первого участка Рублёво-Архангельской линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект первого участка Рублёво-Архангельской линии метро — от «Шелепихи» до «Липовой рощи».

16:45 В Минздраве ФРГ высказались о возможности сертификации «Спутника V» Официальный представитель Минздрава ФРГ высказался о возможности сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии.

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16:44 Москва экспортировала микросхем и плат на $159 млн по итогам 2020 года Москва экспортировала электронных деталей и плат на сумму $159,21 млн по итогам 2020 года.

16:40 В Индии рассказали подробности о новом штамме коронавируса Обнаруженная в Индии разновидность коронавируса «дельта плюс» обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности.

16:39 Посла Британии вызовут в МИД России из-за провокации в Чёрном море Посол Британии в России будет вызван в Министерство иностранных дел из-за нарушения британским эсминцем государственной границы в Чёрном море. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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16:35 Малафеев объяснил, почему Черчесову сложно отказаться от Дзюбы в сборной России Бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказался о важности для национальной команды форварда Артёма Дзюбы.

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16:30 Малафеев объяснил, почему Шунин подвергся большей критике, чем Сафонов Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал критику, с которой столкнулся голкипер Антон Шунин после матча первого тура с Бельгией (0:3), а также объяснил, почему под обструкцию не попал страж ворот национальной команды Матвей Сафонов после поражения от Дании (1:4).

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16:15 Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Петербурге Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружено в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

16:09 «Ахмат» взял в аренду Лысцова у «Локомотива» Защитник московского «Локомотива» Виталий Лысцов на правах аренды перешёл в грозненский «Ахмат».

16:08 Собянин: медицинская система Москвы работает почти на полную мощность Медицинская система Москвы работает на предельных мощностях в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России и членами правительства.

16:01 Эксперт прокомментировал переговоры США и Германии по «Северному потоку — 2» Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы.

15:55 В Совфеде прокомментировали ситуацию с нарушением границы британским эсминцем Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender.

15:55 Точилин считает Бердыева единственной возможной кандидатурой на смену Черчесову Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин поделился своим мнением о возможных кандидатах на замену главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

15:52 Оба компонента вакцины от COVID-19 в России получили 16,7 млн человек Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России более 16 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

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15:39 МЧС намерено ликвидировать последствия наводнения в Крыму к 28 июня Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня.

15:35 Малафеев проанализировал пропущенные мячи сборной России в матче с Данией Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказался об игре голкипера национальной команды в матче третьего тура Евро-2020 с Данией (1:4).

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15:09 Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв оценил ситуацию на валютном рынке.

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14:59 Мещеряков — о вылете сборной России с Евро-2020: это тема для глубокого анализа Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы после поражения от Дании (1:4).

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14:32 Блинкен обсудил с главой МИД Германии «Северный поток — 2» Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что США по-прежнему считают, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы.

14:28 В Кремле заявили, что дефицита вакцин от COVID-19 в России не возникнет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не столкнётся с дефицитом вакцин от коронавирусной инфекции.

14:27 Витория: мне не нравится работать, когда в команде много игроков Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о подготовке команды к новому сезону и комплектовании состава.

14:27 Песков прокомментировал активность талибов у границы с Таджикистаном В России обеспокоены напряжённостью, которая возникает в Афганистане на фоне вывода американских военных из республики, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что боевики «Талибана»* проявляют активность на границе с Таджикистаном.