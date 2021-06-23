Euronews: в рестораны только с прививкой — Москва ужесточает санитарные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился усилить санитарные ограничения в столице из-за ухудшения статистики по коронавирусу. В частности, вновь запрещаются массовые развлекательные и спортивные мероприятия, а для посещения заведений общепита потребуется цифровой код, подтверждающий вакцинацию. Ранее в Москве было возбуждено уже около 30 уголовных дел о подделке санитарных документов, передаёт Euronews.
Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Москве усилены санитарные ограничения. С 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут только привитые от инфекции, переболевшие COVID-19 или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.
Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Необходимо получить цифровой код на одном из госпорталов в интернете. Несколько московских ресторанов уже приступили к испытаниям этой системы.
Комментируя заявление уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о жалобах непривитых граждан, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что дискриминации избежать не удастся, поскольку люди без иммунитета не смогут работать. Ранее он также подчеркнул: «Самое страшное деление россиян — это на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать всё что можно».
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился со вторника ввести временный запрет на проведение развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек — как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Между тем в МВД РФ сообщили, что в столице задержаны трое изготовителей фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Всего в Москве возбуждено почти 30 уголовных дел о подделке санитарных документов.
Посол Британии в России будет вызван в Министерство иностранных дел из-за нарушения британским эсминцем государственной границы в Чёрном море. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В Москве с 28 июня посещать летние веранды и сезонные кафе можно будет лишь по QR-кодам, которые можно получить по сертификату о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тесту или в случае, если COVID-19 был перенесён за последние шесть месяцев.
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