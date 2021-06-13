Bloomberg: мэр Москвы вернул коронавирусные ограничения из-за роста заражаемости в городе

Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в Москве дминистрация российской столицы вернула «масштабные ограничения», отменённые в январе — мэр города Сергей Собянин объявил нерабочими дни до 20 июня и призвал граждан из наиболее уязвимых групп оставаться дома, а также вновь ввёл запрет на работу баров и ресторанов в ночное время и закрыл фуд-корты и детские площадки, передаёт Bloomberg. Как подчёркивается в материале агентство, новая волна заражений коронавирусом связана в том числе с нежеланием россиян вакцинироваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение вернуть в силу «масштабные ограничения», надеясь таким образом сдержать резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией — а также предупредил, что администрация российской столицы расконсервирует несколько тысяч коек, дабы справиться с ситуацией, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня и призвал пожилых людей, а также лиц с хроническими заболеваниями остаться дома. Кроме того, на этот период он запретил барам и ресторанам работать в ночное время (с 23:00 до 6:00) и закрыл фуд-корты в торговых центрах, а также детские площадки в московских парках, говорится в материале Bloomberg. «За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», — цитирует агентство официальное заявление мэра, опубликованное на его сайте в субботу.

В результате такого решения московского градоначальника были восстановлены ограничения, снятые ранее в январе после того, как столица преодолела пик последней волны заражений коронавирусом, напоминает корреспондент Bloomberg. При этом, как подчёркивает журналист, всего несколько дней назад Собянин заявлял, что даже в случае резкого роста числа новых случаев коронавирусной инфекции ещё один локдаун городу не понадобится. В целом по России на этой неделе прирост случаев за сутки впервые за три месяца превысил отметку в 10 тыс., а в Москве это показатель с понедельника успел увеличиться в двое и к субботе достиг 6701 — самого высокого показателя с 26 декабря прошлого года, разъясняет автор.

«Ужесточение ограничений в Москве стало ударом для президента России Владимира Путина, который пытался официально оформить возвращение страны к нормальной жизни, приняв 5 тыс. гостей на своём главном экономическом форуме в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, — пишет журналист Bloomberg. — Организаторы этого мероприятия с гордостью сообщали, что оно стало крупнейшим в своём роде с момента старта пандемии в минувшем году».

Введённые Собяниным меры останутся в силе до 20 июня; будут ли они действовать дальше — пока не ясно, отмечается в статье Bloomberg. Аналогичное решение на национальном уровне ранее принял Путин, объявив нерабочими первые десять дней мая. Вместе с тем, выходные «помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться», предупредил мэр Москвы в своём заявлении.

Большинство россиян действительно не слишком спешат прививаться вакцинами российского производства несмотря на их доступность, констатирует корреспондент Bloomberg. Как подчёркивает журналист, Путин в субботу заявил, что на данный момент успели вакцинироваться 18 млн россиян.

Возглавляющая штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что для достижения коллективного иммунитета в России антитела к коронавирусу — либо после болезни, либо в результате вакцинации — должны будут получить 69 млн россиян, пишет Bloomberg. По информации агентства, Путин заявлял, что страна должна достичь этого порога к осени нынешнего года.