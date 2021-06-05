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CNBC: Путин разрешил иностранцам прививаться от COVID-19 в России за деньги

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможности по коммерческой вакцинации иностранных граждан от коронавируса, учитывая, что на российскую прививку существует высокий спрос, пишет CNBC. Кроме того, российский лидер сообщил о готовности первой нитки «Северного потока — 2», идущего в обход Украины.
CNBC: Путин разрешил иностранцам прививаться от COVID-19 в России за деньги
Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать возможности для вакцинации иностранных граждан от коронавируса на платной основе на территории страны. Тем не менее, конкретную сумму, в которую обойдётся вакцинация, российский лидер не уточнил, пишет CNBC.

Выступая на пленарном заседании ежегодного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин заявил следующее: «Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин, то есть мы не только в полном объёме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок».

«В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — добавил он.

На данный момент Россия одобрила четыре вакцины от COVID-19 для внутреннего использования. При этом наиболее распространённая и популярная из них — «Спутник V» — зарегистрирована в 65 странах мира. Цена этой прививки составляет менее $10 за дозу. Для полноценной вакцинации пациент должен получить два укола с интервалом в 21 день.

Между тем, Россию неоднократно критиковали за то, что с помощью продаж или безвозмездных поставок вакцин за границу она пытается укрепить своё влияние на мировой арене. Все обвинения Москва отрицает.

Кроме того, Путин заявил, что первая нитка газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, закончена. Между тем, вторая нитка ещё находится в процессе строительства.

Данный трубопровод длиной в 1230 км должен стать одним из крупнейших проектов в своём классе во всём мире. Его цель — доставлять российский газ в Германию в обход Украины.

Ряд европейских стран, а также США выступают против «Северного потока — 2», считая его «плохой сделкой» для европейской энергобезопасности. В этом контексте президент США Джо Байден столкнулся с настойчивыми призывами предпринять более активные усилия, чтобы остановить этот проект. При этом ожидается, что Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.

Тем не менее, многие сомневаются в том, что в ходе саммита стороны добьются какого-либо прорыва, учитывая нынешние крайне прохладные дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее многие американские законодатели критиковали администрацию Байдена за то, что она решила согласиться на эти переговоры, указывая на тот факт, что Алексей Навальный по-прежнему находится под стражей, в то время как Кремль всё ещё поддерживает Белоруссию.

Вместе с тем официальный представитель Белого дома Джен Псаки опровергла версию о том, что нынешние двусторонние переговоры следует трактовать как «награду» для Москвы.

«Так работает дипломатия, — объяснила она. — Мы встречаемся с людьми не только тогда, когда мы с ними согласны. Встречаться с лидерами стран необходимо также и когда у нас есть целый ряд разногласий, как это и получилось в случае с российским лидером».

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