CNBC: Путин разрешил иностранцам прививаться от COVID-19 в России за деньги

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможности по коммерческой вакцинации иностранных граждан от коронавируса, учитывая, что на российскую прививку существует высокий спрос, пишет CNBC. Кроме того, российский лидер сообщил о готовности первой нитки «Северного потока — 2», идущего в обход Украины.

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать возможности для вакцинации иностранных граждан от коронавируса на платной основе на территории страны. Тем не менее, конкретную сумму, в которую обойдётся вакцинация, российский лидер не уточнил, пишет CNBC.

Выступая на пленарном заседании ежегодного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин заявил следующее: «Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин, то есть мы не только в полном объёме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок».

«В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — добавил он.

На данный момент Россия одобрила четыре вакцины от COVID-19 для внутреннего использования. При этом наиболее распространённая и популярная из них — «Спутник V» — зарегистрирована в 65 странах мира. Цена этой прививки составляет менее $10 за дозу. Для полноценной вакцинации пациент должен получить два укола с интервалом в 21 день.

Между тем, Россию неоднократно критиковали за то, что с помощью продаж или безвозмездных поставок вакцин за границу она пытается укрепить своё влияние на мировой арене. Все обвинения Москва отрицает.

Кроме того, Путин заявил, что первая нитка газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, закончена. Между тем, вторая нитка ещё находится в процессе строительства.

Данный трубопровод длиной в 1230 км должен стать одним из крупнейших проектов в своём классе во всём мире. Его цель — доставлять российский газ в Германию в обход Украины.

Ряд европейских стран, а также США выступают против «Северного потока — 2», считая его «плохой сделкой» для европейской энергобезопасности. В этом контексте президент США Джо Байден столкнулся с настойчивыми призывами предпринять более активные усилия, чтобы остановить этот проект. При этом ожидается, что Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.

Тем не менее, многие сомневаются в том, что в ходе саммита стороны добьются какого-либо прорыва, учитывая нынешние крайне прохладные дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее многие американские законодатели критиковали администрацию Байдена за то, что она решила согласиться на эти переговоры, указывая на тот факт, что Алексей Навальный по-прежнему находится под стражей, в то время как Кремль всё ещё поддерживает Белоруссию.

Вместе с тем официальный представитель Белого дома Джен Псаки опровергла версию о том, что нынешние двусторонние переговоры следует трактовать как «награду» для Москвы.

«Так работает дипломатия, — объяснила она. — Мы встречаемся с людьми не только тогда, когда мы с ними согласны. Встречаться с лидерами стран необходимо также и когда у нас есть целый ряд разногласий, как это и получилось в случае с российским лидером».