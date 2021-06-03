FAZ: санкции и пандемия не помеха — немецкие предприниматели с оптимизмом смотрят на российский рынок

Представители немецкого бизнеса вновь с большим оптимизмом смотрят на российский рынок, сообщает Frankfurter Allgemeine. По мнению экспертов, ни пандемия, ни санкции не оказали негативного влияния на положение немецких компаний в России: в первом квартале 2021 года инвестиции в российскую экономику составили €1,1 мрлд. В рамках начавшегося Петербургского международного экономического форума немецкие компании получат возможность выступить с новыми инициативами, обсудить дальнейшее развитие бизнеса и придать новый импульс энергетическому диалогу.

Когда президент России Владимир Путин будет встречать немецких предпринимателей на крупнейшем экономическом форуме России, ему вновь удастся скрыть многие проблемы в своей стране. Санкции ЕС и США? Пандемия коронавируса? После 21 года пребывания у власти Путин научился «смеяться кризисам в лицо». Путин неоднократно подчёркивал, что Россия пережила пандемию лучше, чем другие страны. По его словам, санкции, принимаемые Западом, даже «идут на пользу» российской экономике, сообщает Frankfurter Allgemeine.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится до субботы, несмотря на большую неопределённость, немецкие компании снова с большим оптимизмом смотрят на российский рынок. Большие надежды машиностроительные и инжиниринговые компании возлагают прежде всего на модернизацию российских предприятий.

Согласно опросу, проведённому Союзом машиностроителей Германии (VDMA), российские дочерние компании ожидают, что продажи в этом году вырастут на 11%. Для сравнения в 2020 году на фоне пандемии рост составил 3,9%. Однако «вторжения пандемии» в российско-немецкий бизнес «на самом деле не происходило», — считает Свен Флассхофф, генеральный директор VDMA Россия. По его словам, тема санкций также «отошла на второй план».

95% опрошенных компаний оценили своё положение на российском рынке как удовлетворительное или положительное. Такие риски, как политика, пандемия и колебания цен на нефть, остались. «Но повышенный уровень неопределенности почти традиционен для российского бизнеса», — отмечает Флассхофф. Тем не менее последствия санкций для российской экономики также будут обсуждаться на многочисленных мероприятиях ПМЭФ.

Долгое время эксперты жаловались, прежде всего, на психологическую силу санкций, которая, как правило, заставляет инвесторов проявлять осторожность. В апреле российский экономист Яков Миркин заявил, что Россия стала «на один шаг ближе» к всеобъемлющим финансовым санкциям, которые могут «отрубить» страну от глобальных рынков капитала. «Мы давно уже вместо того, чтобы привлекать иностранные деньги в инвестиции, для ускорения своего роста, стали глобальным нетто-экспортёром капитала», — отмечает Миркин в статье для «Российской газеты».

В 2020 году из России было выведено $47,8 млрд капитала — в два раза больше, чем в 2019 году ($22,1 млрд). Эксперты также обеспокоены тем, что иностранные инвесторы отказываются от вложений в финансовые активы и фонды «сырьевой сверхдержавы». По мнению Миркина, продолжение истории с санкциями грозит «постепенным исключением российских ценных бумаг из международных индексов».

По мнению автора статьи, «огромная империя» вряд ли может похвастаться другими финансовыми показателями. Недавно правительство понизило прогноз экономического роста на 2021 год с 3,3% до 2,9%, в то время как Германия повысила до 3,5%. В стране, которая сильно зависит от продаж нефти и газа, в ближайшие годы эксперты ожидают, что рост останется значительно ниже среднемирового.

Как утверждает издание, многие россияне жалуются на падение реальной заработной платы и рост цен на продукты питания. Среднемесячный доход заявлен всего в 57, 7 тыс рублей (€645). СМИ сообщают, что всё больше людей будут вынуждены прибегнуть к своим «скудным сбережениям», чтобы свести концы с концами. Также открыто ведётся дискуссия о возможности повторного введения талонов на питание.

Однако в преддверии экономического форума немецкий бизнес в России относительно процветает. По данным Немецкого федерального банка, в первом квартале 2021 года компании из Германии инвестировали в Россию около €1,1 мрлд. «В ходе кризиса наблюдается подъём», — отмечает председатель Российско-германской внешнеторговой палаты Матиас Шепп.

«Помимо крупных проектов, таких как «Северный поток — 2», газоперерабатывающих комплексов от Linde AG, новейших железнодорожных технологий от Siemens и крупных инвестиций Volkswagen в российские заводы, инвестиционный бум в последние годы был особенно заметным со стороны предприятий среднего бизнеса и семейных компаний», — утверждает Шепп. В эту пятницу на ПМЭФ представители России и Германии намерены обсудить дальнейшее развитие бизнеса. Речь пойдёт и о диалоге в сфере энергетики.

На форуме будут представлены генеральные директора компаний Siemens Energy, OMV, Uniper и Wintershall Dea. Кроме того, форум посетят бизнес-консультант и бывший депутат бундестага от ХДС Фридберт Пфлюгер и депутат от «Левой партии» Клаус Эрнст. На ПМЭФ «раздражающие темы», например, усиление авторитарных тенденций в России, как правило, отходят на второй план. Девизом является диалог.

«Присутствие Германии свидетельствует о том, насколько важна Россия», — подчёркивает Райнер Зеле, глава австрийской энергетической компании OMV и президент Российско-Германской внешнеторговый палаты. По его словам, в связи с увеличивающимся присутствием Китая на российском рынке Германия и европейские страны получат на форуме возможность с помощью новых инициатив вновь вернуть своё влияние, пишет Frankfurter Allgemeine.