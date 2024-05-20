Газизов — о выходе махачкалинского «Динамо» в РПЛ: в Дагестане любят футбол

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал первый в истории клуба выход в высший дивизион чемпионата России.

«Эмоции зашкаливают! Это супер! Команда и тренерский штаб — большие молодцы. Самое главное — это достижение болельщиков. Мы собрали на последнем матче 22 тыс. болельщиков. Это говорит о том, что в Дагестане любят футбол и он здесь побеждает», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ на следующий сезон. Обе команды стали недосягаемыми для преследователей в таблице Первой лиги за тур до финиша. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.

Ранее сообщалось, что «Акрон», «Химки» и махачкалинское «Динамо» получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2024/25.