Фальк: «Бавария» рассматривает замену Тухеля тренером «Брентфорда»

Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк может возглавить «Баварию».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальной сети, в поле зрения «Баварии» попал Томас Франк, который сохранил «Брентфорд» в лиге по итогам минувшего сезона-2023/2024.

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона. Под руководством немца команда впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея.

Ранее Тухель назвал обсуждаемую замену Гарри Кейна в матче с «Реалом» вынужденной.