Тухель назвал обсуждаемую замену Кейна в матче с «Реалом» вынужденной
«Кейн не мог продолжать. Все наши четыре атакующих игрока должны были быть заменены. У Гарри была проблема со спиной», — цитирует тренера Bayern & Germany в соцсети X.
Мадридцы одержали победу над мюнхенцами по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что Тухель обвинил судей в поражении «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Реалом».