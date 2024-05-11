Тухель назвал обсуждаемую замену Кейна в матче с «Реалом» вынужденной

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель объяснил обсуждаемую замену нападающего команды Гарри Кейна в концовке ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Кейн не мог продолжать. Все наши четыре атакующих игрока должны были быть заменены. У Гарри была проблема со спиной», — цитирует тренера Bayern & Germany в соцсети X.

Мадридцы одержали победу над мюнхенцами по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Тухель обвинил судей в поражении «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Реалом».