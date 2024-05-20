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Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» решение прокурора МУС

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваться ордеров на арест премьера и главы Минобороны Израиля.
Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» решение прокурора МУС
  • AP
  • © Gil Cohen-Magen

Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что «абсурдное решение» прокурора суда направлено не только против премьера и министра обороны Израиля, но и всей страны.

«Я с отвращением отвергаю сравнение демократического Израиля... с убийцами ХАМАС, сделанное прокурором», — сказал Нетаньяху.

По его словам, так выглядит «новый антисемитизм», переместившийся из западных университетских кампусов в гаагский суд.

Ранее сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также израильского министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Движение ХАМАС потребовало от прокурора МУС отменить решение об ордерах на арест его лидеров и призвало арестовать всё руководство Израиля.

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