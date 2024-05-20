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Эрдоган объявил в Турции однодневный траур в связи с гибелью Раиси

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Однодневный общенациональный траур пройдёт в Турции в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган объявил в Турции однодневный траур в связи с гибелью Раиси
  • AP
  • © Ahmad Al-Rubaye

О гибели иранского лидера стало известно в понедельник, 20 мая. Вертолёт, на борту которого находился Раиси, потерпел крушение.

«В связи с гибелью президента Ирана мы приняли решение объявить в нашей стране однодневный траур, чтобы разделить глубокую печаль с иранским народом», — заявил Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что похороны Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде в провинции Хорасан-Резави.

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