Эрдоган объявил в Турции однодневный траур в связи с гибелью Раиси

Однодневный общенациональный траур пройдёт в Турции в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

О гибели иранского лидера стало известно в понедельник, 20 мая. Вертолёт, на борту которого находился Раиси, потерпел крушение.

«В связи с гибелью президента Ирана мы приняли решение объявить в нашей стране однодневный траур, чтобы разделить глубокую печаль с иранским народом», — заявил Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что похороны Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде в провинции Хорасан-Резави.