Психиатр Слышалова перечислила признаки депрессии

Врач-психиатр Анастасия Слышалова рассказала, как распознать депрессию.

В беседе с Петербург2 она заявила, что первый симптом — стойкое снижение настроения.

«Это болото, из которого человеку никак не вылезти. Он не может отвлечься, спланировать что-то. Если такое состояние длится больше двух недель, то это может указывать на депрессию», — отметила Слышалова.

По её словам, ещё одним признаком является медлительность, потеря концентрация. Также стоит обратить внимание на двигательную заторможенность.

«Депрессий есть несколько видов, и потому у каждого человека депрессивное состояние может проявляться по-разному», — добавила эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.