Угрозы и слезоточивый газ — французским полицейским пришлось разгонять людей с вновь открывшихся террас

Радость французов, получивших возможность после долгого перерыва вновь присесть за столики кафе и террас, заставила их позабыть о всё ещё действующем в стране комендантском часе, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, во многих городах полицейским пришлось вмешаться, чтобы выдворить отдыхающих с улиц, а кое-где ночные посиделки в кафе переросли в столкновения с представителями сил правопорядка.

Жители французских городов, впервые после долгого перерыва севшие за столики террас и кафе в среду вечером, «забыли», что комендантский час в стране был не отменён, а только сдвинут на 21:00 вместо 19:00, сообщает Le Figaro. «И хотя в роковой час кареты не превратились в тыкву, все же пора было покидать бал: весь вечер тут и там в дело вступала полиция, чтобы напомнить задержавшимся гулякам, что праздник окончен», — пишет газета.

Сильнее всего напряжённость ощущалась в Ренне, где несколько сотен празднующих после закрытия террас ещё долго игнорировали комендантский час. По сообщениям французских СМИ, пожарным пришлось тушить импровизированные костры, а полицейским — применять слезоточивый газ в ответ на брошенные в них снаряды. Как поясняет газета, сотни людей уже после полудня собрались на террасах кафе и ресторанов в центре города, однако в 21:00 толпа не рассеялась.

На видео, снятом журналистом Ouest-France, можно увидеть перестрелку снарядами и слезоточивым газом между полицейскими и прохожими на площади Святой Анны, где столкновения достигли своей кульминации.

#Rennes ça part en vrille place Sainte-Anne. Jets de projectiles et gaz lacry pic.twitter.com/p1KsIpjoE2 — Samuel Nohra (@SamuelNohra) May 19, 2021

В Бордо праздник также продолжился после 21:00, в особенности на площади Фернана Лафарга, где, по словам журналистов, более ста человек остались, чтобы попеть и потанцевать после закрытия баров. Полиция, похоже, не вмешивалась в массовые действия, хотя в 22 часа патруль всё же попросил нескольких человек покинуть площадь. Тем не менее через час десятки празднующих всё ещё были на месте и оставались там «большую часть ночи».

В Париже, когда посетители террас слишком медлили с уходом, полиция вмешивалась и эвакуировала людей с ряда улиц. Журналисты сообщают , что представители сил охраны правопорядка подходили к клиентам заведений напрямую, приказывая им покинуть помещение.