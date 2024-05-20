Путин: российский ТЭК развивается, несмотря на санкции
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Подчеркну, что, несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно», — сказал глава государства на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса.
По словам Путина, российский ТЭК в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности.
Ранее сообщалось, что Путин поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии.