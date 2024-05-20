США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна в результате аварии с вертолётом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«США выражают соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси, министра Абдоллахияна и других членов их делегации в результате крушения вертолёта на северо-западе Ирана», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в период, когда Иран избирает нового президента, Соединённые Штаты подтверждают поддержку иранскому народу в его борьбе за базовые права и свободы человека.

Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.

Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.