В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики

Пожар произошёл 20 мая в городе Ногинске в Московской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, там загорелась кровля швейной фабрики.

По данным ведомства, из горящего здания эвакуировали 20 человек. К тушению пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в здании управы района Соколиная Гора в Восточном административном округе Москвы.