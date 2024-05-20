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В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики

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Пожар произошёл 20 мая в городе Ногинске в Московской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, там загорелась кровля швейной фабрики.
В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики
  • РИА Новости

По данным ведомства, из горящего здания эвакуировали 20 человек. К тушению пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в здании управы района Соколиная Гора в Восточном административном округе Москвы.

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