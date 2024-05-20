Аллерголог Усачёва дала советы по защите от тополиного пуха

Врач-аллерголог Анна Усачёва рассказала, как защититься от тополиного пуха.

В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что сам по себе тополиный пух редко может вызвать аллергию, но на нём переносится пыльца, которая и может вызвать заложенность носа, покраснение глаз или зуд.

«Время цветения тополя совпадает с цветением злаковых трав, например тимофеевки, мятлика, райграса, которые вызывают сильные аллергические реакции», — пояснила эксперт.

По её словам, важно по максимуму избегать контакта с пыльцой и тополиным пухом. Окна лучше не открывать, а помещения стоит проветривать после дождя или вечером при отсутствии ветра.

Также рекомендуется принимать душ два-три раза в день, особенно после возвращения с улицы.

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