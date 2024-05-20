Аллерголог Усачёва дала советы по защите от тополиного пуха
- Gettyimages.ru
- © Aleksandr Kirillov
В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что сам по себе тополиный пух редко может вызвать аллергию, но на нём переносится пыльца, которая и может вызвать заложенность носа, покраснение глаз или зуд.
«Время цветения тополя совпадает с цветением злаковых трав, например тимофеевки, мятлика, райграса, которые вызывают сильные аллергические реакции», — пояснила эксперт.
По её словам, важно по максимуму избегать контакта с пыльцой и тополиным пухом. Окна лучше не открывать, а помещения стоит проветривать после дождя или вечером при отсутствии ветра.
Также рекомендуется принимать душ два-три раза в день, особенно после возвращения с улицы.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.