Bloomberg: победа Чапутовой в Словакии даёт надежду на спасение демократии в Европе

Победа Зузаны Чапутовой на президентских выборах в Словакии может показаться не слишком значительной, однако это признак, что волна национализма и популизма, поглотившая Европу, начинает отступать, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, на фоне неудач евроскептиков этот символический успех указывает на то, что либеральную демократию в Европе хоронить ещё рано.

Европейские избиратели, судя по всему, начали гасить националистическую волну, грозящую изменить политический курс континента, пишет Bloomberg.



На фоне грядущих выборов в Европарламент Словакия показала, какие настроения царят среди избирателей, когда те на президентских выборах отдали свой голос в пользу социал-либерального политика антикоррупционного толка.



Победа Зузаны Чапутовой может послужить предупреждением для лидеров евроскептиков соседних стран и, в частности, для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который вместе с другими националистами собирается превратить выборы в Европарламент в референдум по вопросу о дальнейшей евроинтеграции. Хотя новый пост Чапутовой имеет лишь символическое значение, её успех одобрили многие европейские либералы.



«Чапутова — это полная противоположность Орбану», — считает главный экономист организации Czech Fund Лукаш Кованда.



Хотя Словакия и не качнулась в сторону национализма, как это произошло во многих европейских странах от Италии до Польши, правительства этих стран занимаются поиском союзников, чтобы объединить силы на выборах 23 мая.



Популярность таких партий, как итальянская «Лига Севера» и испанская «Вокс», выросла благодаря неспособности ЕС решить многие проблемы, начиная с брексита и Греции и кончая безработицей и миграцией. Это обстоятельство стало большой удачей для националистов, утверждающих, что ЕС слишком сильно вмешивается в национальные дела своих членов, не имея при этом возможности исправить ситуацию.



По данным Bloomberg Economics, почти 70% влиятельных экономик мира находятся под контролем популистских правительств и недемократических режимов, что в два раза больше, чем три года назад. Тем не менее есть намёки на то, что европейским избирателям это не нравится: хотя их разочаровывает деятельность традиционных партий, членство в таком зажиточном союзе, как ЕС, им по душе — как и возможность работать и путешествовать без виз.



«Катапультировавшись из политической неизвестности», Чапутова стала первой женщиной-президентом, избранной во многом из-за волны негатива по отношению к политической коррупции в стране.



По данным недавнего опроса, центристские партии в Европарламенте обладают существенным перевесом над националистическими силами. При этом правящая польская партия «Право и Справедливость», которая, как и Орбан, сошлась в схватке с Брюсселем за власть над судебной ветвью власти, пытается удержать свои позиции перед выборами, намеченными на эту осень.



Хотя Орбан по-прежнему занимает господствующее положение в венгерской политике, его влияние несколько пошатнулось после того, как членство его партии «Фидес» в крупнейшем европейском политическом альянсе Европы было приостановлено.



При этом Чапутова набрала на выборах 58% голосов, одержав, таким образом, победу над еврочиновником Марошем Шефчовичем. Оба кандидата настроены проевропейски и в ходе предвыборной кампании боролись с националистами, включая одного враждебно настроенного к НАТО судью и одного лидера крайне-правой партии, который хвалебно отзывался о марионеточном правительстве Словакии времён Второй мировой войны.



«Словакия продемонстрировала, что Центральная Европа не отказалась от либеральной демократии, — отметил глава Братиславского института политики Михал Вашечка. — Это знак надежды для Чехии, Венгрии и, особенно, Польши».