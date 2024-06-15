В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые вызвали случаи ботулизма в Москве

В Роспотребнадзоре призвали москвичей не употреблять в пищу некоторые продукты, которые вызвали случаи ботулизма в столице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, оборот этих продуктов приостановили до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Уточняется, что пострадавшие употребляли продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт».

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева дала советы по хранению продуктов.