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В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые вызвали случаи ботулизма в Москве

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В Роспотребнадзоре призвали москвичей не употреблять в пищу некоторые продукты, которые вызвали случаи ботулизма в столице.
В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые вызвали случаи ботулизма в Москве
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, оборот этих продуктов приостановили до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Уточняется, что пострадавшие употребляли продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт».

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева дала советы по хранению продуктов.

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