В Роспотребнадзоре дали советы по хранению продуктов
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В беседе с «Радио 1» она заявила, что плодоовощная продукция должна храниться при температуре не выше +4...+6 °С и при относительной влажности воздуха 60—70%.
Как отметила эксперт, свежие продукты могут ускорять процесс созревания, а также порчи других овощей и фруктов. К примеру, вместе со всеми нельзя хранить яблоки, бананы, помидоры и перец, так как они выделяют этилен.
Что касается консервации, то Раева советует проявлять бдительность, так как домашние консервы лидируют по возникновению случаев ботулизма.
«Грибы и корнеплоды тут лидируют. Потому что от них бывает очень трудно отделить мельчайшие частички земли. Они попадают в заготовки. А в домашних условиях обеспечить давление в две атмосферы и температуру в 120 °С невозможно, поэтому говорить о полной гибели спор ботулизма не приходится», — пояснила она.
Консервы промышленного производства эксперт рекомендует хранить в соответствии с рекомендациями на этикетке.
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