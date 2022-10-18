В Роспотребнадзоре дали советы по хранению продуктов

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева дала советы по хранению продуктов.

В беседе с «Радио 1» она заявила, что плодоовощная продукция должна храниться при температуре не выше +4...+6 °С и при относительной влажности воздуха 60—70%.

Как отметила эксперт, свежие продукты могут ускорять процесс созревания, а также порчи других овощей и фруктов. К примеру, вместе со всеми нельзя хранить яблоки, бананы, помидоры и перец, так как они выделяют этилен.

Что касается консервации, то Раева советует проявлять бдительность, так как домашние консервы лидируют по возникновению случаев ботулизма.

«Грибы и корнеплоды тут лидируют. Потому что от них бывает очень трудно отделить мельчайшие частички земли. Они попадают в заготовки. А в домашних условиях обеспечить давление в две атмосферы и температуру в 120 °С невозможно, поэтому говорить о полной гибели спор ботулизма не приходится», — пояснила она.

Консервы промышленного производства эксперт рекомендует хранить в соответствии с рекомендациями на этикетке.

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