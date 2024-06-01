Испания разгромила Хорватию в матче группового этапа Евро-2024
Сборная Испании победила команду Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Игра группы В завершилась со счётом 3:0.
На 29-й минуте счёт открыл Альваро Мората. Уже через три минуты Фабиан Руис забил второй гол команды. Третий мяч в ворота соперника отправил Дани Карвахаль (45 + 2).
Отметим, что на 80-й минуте вратарь Испании Унаи Симон ошибся и это привело к назначению пенальти. Голкипер справился с ударом, но Бруно Петкович после этого смог отправить мяч в сетку ворот, однако гол был отменён.
Испания возглавила группу В. В следующем матче испанцы сыграют с Италией 20 июня. Хорватии 19 июня предстоит игра с Албанией.
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Ранее сообщалось, что Испания забила Хорватии два гола за три минуты в матче Евро-2024.