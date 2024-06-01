Испания забила Хорватии два гола за три минуты в матче Евро-2024

Сборная Испании вышла вперёд в матче группового этапа чемпионата Европы с Хорватией.

На 29-й минуте счёт с передачи Фабиана Руиса открыл Альваро Мората. Через три минуты Руис забил второй гол команды.

Счёт в матче 2:0 в пользу испанцев.

Игра проходит в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимает десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что Ямал станет самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.