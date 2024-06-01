16-летний игрок сборной Испании Ламин Ямаль станет самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.

Футболист выйдет в стартовом составе на матч группового этапа с Хорватией 15 июня.

Испания: Унай Симон, Карвахаль, Ле Норман, Фабиан Руис, Ямал, Начо, Кукурелья, Педри, Родри, Мората, Уильямс.

Как сообщает ESPN, Ямаль выйдет на поле в возрасте 16 лет и 338 дней. Предыдущий рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловски. Он дебютировал на Евро в возрасте 17 лет и 246 дней.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее Ямаль заявил, что будет делать домашнее задание во время Евро-2024.