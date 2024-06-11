16-летний Ямаль заявил, что будет делать домашнее задание во время Евро-2024

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что будет делать уроки во время Евро-2024.

«Я взял с собой домашнее задание, потому что у меня онлайн-уроки. У меня всё хорошо, но надеюсь, что учитель не будет ко мне строг», — приводит слова Ямаля AS.

Ямалю на данный момент 16 лет. Дебютировал в сборной он в возрасте 15 лет. С того момента футболист сыграл за команду семь матчей и забил два гола.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия Евро-2024 почтят память Беккенбауэра.