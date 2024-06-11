На церемонии открытия Евро-2024 почтят память Беккенбауэра

Организаторы чемпионата Европы 2024 года в Германии на церемонии открытия турнира проведут акцию памяти в честь прославленного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, который ушёл из жизни в январе 2024 года.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Перед стартовым свистком матча между хозяевами турнира немцами и шотландцами кубок чемпионов Европы вынесут на поле капитаны немецких сборных, побеждавших на Евро. В их числе — Юрген Клинсманн и Бернард Диц. Вместо Беккенбауэра участие в церемонии примет его вдова Хайди.

Беккенбауэр ушёл из жизни 7 января в окружении членов семьи. Ему было 78 лет.

В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что между Фюллькругом и Рюдигером вспыхнул конфликт на тренировке сборной Германии.