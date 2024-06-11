Между Фюллькругом и Рюдигером вспыхнул конфликт на тренировке сборной Германии

Между футболистами сборной Германии по футболу Антонио Рюдигером и Никласом Фюллькругом вспыхнул конфликт на открытой тренировке команды.

По информации Bild, во время двусторонки футболисты играли за разные команды. Рюдигер цеплял Фюллькруга, подталкивал и даже сфолил на нём в подкате.

Форвард «Боруссии» долгое время не мог подняться, а затем подошёл к защитнику «Реала», чтобы выяснить отношения. Накалённую обстановку удалось разрядить после вмешательства помощника главного тренера команды Сандро Вагнера.

Отмечается, что после тренировки Рюдигер остался на дополнительную пробежку, чтобы остыть, а после ситуация была исчерпана и оба футболиста выложили соответствующие посты в своих аккаунтах в социальной сети.

Свой первый матч на Евро-2024 немцы проведут 14 июня против сборной Шотландии.

Ранее Чеферин и Гвардиола назвали фаворитов предстоящего Евро-2024.