Между Фюллькругом и Рюдигером вспыхнул конфликт на тренировке сборной Германии
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По информации Bild, во время двусторонки футболисты играли за разные команды. Рюдигер цеплял Фюллькруга, подталкивал и даже сфолил на нём в подкате.
Форвард «Боруссии» долгое время не мог подняться, а затем подошёл к защитнику «Реала», чтобы выяснить отношения. Накалённую обстановку удалось разрядить после вмешательства помощника главного тренера команды Сандро Вагнера.
Отмечается, что после тренировки Рюдигер остался на дополнительную пробежку, чтобы остыть, а после ситуация была исчерпана и оба футболиста выложили соответствующие посты в своих аккаунтах в социальной сети.
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