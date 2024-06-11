Чеферин и Гвардиола назвали фаворитов предстоящего Евро-2024
- AFP
«Германия, Франция, Англия и Португалия, на мой взгляд, являются фаворитами на этом чемпионате Европы», — цитирует Чеферина De Telegraf.
Функционер отметил, что помимо названных сборных не стал бы сбрасывать со счетов и команду Испании.
«Германия и Испания. Англия. Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение полузащитников и нападающих», — сказал в свою очередь Гвардиола, слова которого приводит журналист Виктор Наварро.
Напомним, что через три дня стартует чемпионат Европы по футболу в Германии.
Ранее Левандовски назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024 в Германии.