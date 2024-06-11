Чеферин и Гвардиола назвали фаворитов предстоящего Евро-2024

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделились мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы 2024 года по футболу.

«Германия, Франция, Англия и Португалия, на мой взгляд, являются фаворитами на этом чемпионате Европы», — цитирует Чеферина De Telegraf.

Функционер отметил, что помимо названных сборных не стал бы сбрасывать со счетов и команду Испании.

«Германия и Испания. Англия. Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение полузащитников и нападающих», — сказал в свою очередь Гвардиола, слова которого приводит журналист Виктор Наварро.

Напомним, что через три дня стартует чемпионат Европы по футболу в Германии.

Ранее Левандовски назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024 в Германии.