Песков признался, что не знал тезисов выступления Путина на встрече в МИД России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знал тезисов выступления главы государства Владимира Путина на встрече с руководством российского МИД.

«Я не знал», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Путин заявил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.

Российский лидер подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.