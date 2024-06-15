Песков признался, что не знал тезисов выступления Путина на встрече в МИД России
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«Я не знал», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Ранее Путин заявил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.
Российский лидер подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.