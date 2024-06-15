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Глава ЕК попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продукты на Россию

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на швейцарской конференции по Украине попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продукты в мире на Россию.
Глава ЕК попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продукты на Россию
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие», — цитирует её РИА Новости.

При этом многие эксперты как в России, так и на Западе неоднократно отмечали, что антироссийские санкции оказались неэффективными и ударили по мировой экономике.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее рассказал, как может отразиться на странах ЕС возможное решение о введении пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии.

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