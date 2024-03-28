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Россельхознадзор рассказал о потерях ЕС от введения пошлин на зерно из России

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как может отразиться на странах ЕС возможное решение о введении пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии.
Россельхознадзор рассказал о потерях ЕС от введения пошлин на зерно из России
  • Gettyimages.ru
  • © Timothy Hearsum

«В первую очередь это ударит по их рынку. То зерно твёрдых сортов, которое у нас производится, нужно для их переработки. Это Италия, Испания в первую очередь. Оно крайне необходимо», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, страны ЕС, конечно, могут найти такое зерно в другом месте, но это будет однозначно дороже.

Также он отметил, что данные пошлины приведут к потерям европейскими покупателями перевалочных мощностей.

«Проблемой для них является то, что они автоматом могут потерять мощности портовые. Они потеряли мощности по удобрениям, потеряют мощности портовые и по зерну», — добавил он, отметив, что Россия, напротив, эти мощности наращивает, запустив, например зерновой порт в Ленинградской области.

Данкверт почеркнул, что тот объём зерна, о котором идёт речь, без проблем уйдёт на другие рынки. 

«У нас страха нет. И то, что касается рынков, мы всегда шли — и при импорте, и при экспорте — на диверсификацию рынков», — заключил он.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее призвал страны Евросоюза усилить давление на Россию в рамках 14-го пакета санкций, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации.

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