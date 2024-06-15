Украинский боксёр восхитился россиянином Бетербиевым

Украинский боксёр Александр Гвоздик ответил на вопрос о силе удара бывшего соперника, россиянина Артура Бетербиева.

«Я как будто стоял на рельсах и меня сбил поезд. Знаешь, Артур — очень сильный парень, у него сверхъестественная мощь в руках», — приводит слова Гвоздика Pro Boxing Fans.

Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом в 2019 году.

4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом. Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Бетербиев перенёс операцию и начал восстановление.