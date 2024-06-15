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Российские каноисты Коровашков и Штыль выиграли ЧЕ на дистанции 200 метров

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Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль выиграли чемпионат Европы по гребле в соревновании двоек.
Российские каноисты Коровашков и Штыль выиграли ЧЕ на дистанции 200 метров
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Они преодолели дистанцию 200 м за 37,438 секунды.

Серебро у поляков Александера Китевского и Алексея Колядича (+0,320), бронза — у испанцев Мануэля Фонтана и Адриана Сиейро (+0,667).

Также Захар Петров завоевал серебро на дистанции 500 м.

Чемпионат Европы по гребле проходит в Сегеде с 12 по 16 июня.

Россияне выступают в нейтральном статусе.

Ранее каноист Петров завоевал бронзу этапа Кубка мира в Венгрии.

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