Российские каноисты Коровашков и Штыль выиграли ЧЕ на дистанции 200 метров

Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль выиграли чемпионат Европы по гребле в соревновании двоек.

Они преодолели дистанцию 200 м за 37,438 секунды.

Серебро у поляков Александера Китевского и Алексея Колядича (+0,320), бронза — у испанцев Мануэля Фонтана и Адриана Сиейро (+0,667).

Также Захар Петров завоевал серебро на дистанции 500 м.

Чемпионат Европы по гребле проходит в Сегеде с 12 по 16 июня.

Россияне выступают в нейтральном статусе.

Ранее каноист Петров завоевал бронзу этапа Кубка мира в Венгрии.