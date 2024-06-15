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«Матч ТВ»: Касаткина и Павлюченкова могут не сыграть на Олимпиаде в Париже

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Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова могут пропустить Олимпийские игры в Париже.

По словам источника «Матч ТВ», Касаткина не хочет ехать на Игры. У Павлюченковой, которая могла поехать вместо Людмилы Самсоновой, также нет желания принимать участие в турнире.

«Состав у россиянок может быть по‑настоящему молодёжным», — добавил источник.

13 июня стало известно, что ITF допустила к участию в Олимпиаде-2024 всех российских теннисистов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал о желании россиянки Мирры Андреевой выступить на Олимпийских играх.

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