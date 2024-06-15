Тарпищев рассказал, что Мирра Андреева хочет выступить на Олимпиаде в Париже
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«Сложности есть. Пока мы общаемся с игроками, составляем список состава, который пошлём в Международную федерацию тенниса. Но Андреева, например, хочет сыграть на Олимпиаде», — цитирует Тарпищева ТАСС.
13 июня стало известно, что ITF допустила к участию в Олимпиаде-2024 всех российских теннисистов. На Играх смогут выступить Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Рублёв пропустит Олимпийские игры в Париже.