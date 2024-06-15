Тарпищев рассказал, что Мирра Андреева хочет выступить на Олимпиаде в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о желании россиянки Мирры Андреевой выступить на Олимпийских играх.

«Сложности есть. Пока мы общаемся с игроками, составляем список состава, который пошлём в Международную федерацию тенниса. Но Андреева, например, хочет сыграть на Олимпиаде», — цитирует Тарпищева ТАСС.

13 июня стало известно, что ITF допустила к участию в Олимпиаде-2024 всех российских теннисистов. На Играх смогут выступить Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Рублёв пропустит Олимпийские игры в Париже.