RT в Telegram
Подпишись

Тарпищев рассказал, что Мирра Андреева хочет выступить на Олимпиаде в Париже

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о желании россиянки Мирры Андреевой выступить на Олимпийских играх.
Тарпищев рассказал, что Мирра Андреева хочет выступить на Олимпиаде в Париже
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Сложности есть. Пока мы общаемся с игроками, составляем список состава, который пошлём в Международную федерацию тенниса. Но Андреева, например, хочет сыграть на Олимпиаде», — цитирует Тарпищева ТАСС.

13 июня стало известно, что ITF допустила к участию в Олимпиаде-2024 всех российских теннисистов. На Играх смогут выступить Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Рублёв пропустит Олимпийские игры в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить