Албанец Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро

Сборная Албании вышла вперёд в матче группового этапа Евро-2024 с командой Италии.

Уже на 23-й секунде игры гол после ошибки защитника забил Недим Байрами.

Как сообщает «Первый спорт», это самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Дмитрию Кириченко, который забил Греции на Евро-2004 на 68-й секунде.

Счёт в матче 1:0 в пользу албанцев.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее Испания разгромила Хорватию в матче группового этапа Евро-2024.