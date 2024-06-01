Арбитр отменил гол Хорватии в ворота Испании в матче Евро

Главный арбитр матча группового этапа Евро-2024 Майкл Оливер отменил гол сборной Хорватии в ворота Испании.

На 79-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Испании. Бруну Петкович не реализовал удар, но смог отправить мяч в сетку ворот на добивании. Однако гол был отменён решением судьи.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что Испания забила Хорватии два гола за три минуты в матче Евро-2024.