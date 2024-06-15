Лысенко стал победителем Игр БРИКС в прыжках в высоту

Россиянин Данил Лысенко завоевал золото Игр БРИКС в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Он показал результат — 2,30 м.

Вторым стал белорус Павел Селивёрстов, который показал тот же результат, но Лысенко обогнал его по количеству попыток.

Бронзовую медаль завоевал ещё один белорус Никита Данилов (2,27).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира.

Ранее Кнороз завоевала золото Игр БРИКС в прыжках с шестом.