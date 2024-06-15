Депутат Госдумы: Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ

Россия ничего не потеряет от того, что не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но последует ответ, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что в нынешнем состоянии организация практически не функционирует.

«От того, что наша делегация не будет там присутствовать, сильно мы ничего не потеряем. Но это очередной выпад против нас, и мы это обязательно учтём и ответим», — сказал Чепа РИА Новости.

Ранее Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ.

В апреле 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что для России стало бессмысленно работать на некоторых площадках, например в ПАСЕ: эти инструменты создавались в начале 1990-х годов и уже отжили своё.