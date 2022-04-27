Путин: для России стало бессмысленно работать на некоторых площадках, в том числе в ПАСЕ

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Для России стало бессмысленно работать на некоторых площадках, например, в ПАСЕ: эти инструменты создавались в начале 90-х годов и уже отжили своё, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин: для России стало бессмысленно работать на некоторых площадках, в том числе в ПАСЕ
  • РИА Новости

«Понимаю, что на некоторых площадках стало невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать. Скажем, в ПАСЕ. Вообще, многие эти площадки создавались в начале 90-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство. Мы это с вами хорошо знаем. Эти инструменты отжили своё, они уже никому не нужны. Пусть занимаются своими проблемами. Пусть борются за повышение заработной платы и за решение тех проблем, которых у них там полно», — сказал он на Совете законодателей.

Также глава государства отметил, что у западных стран есть свои проблемы, которые затрагивают права человека, права женщин, неравенство женщин на рынке труда.

«В Европе, в Штатах этого полно. Пусть занимаются своими проблемами», — добавил президент.

В марте Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

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